MONZA, Bocchetti spera nella reazione e in... Pablo Marì

Il Monza prova a ripartire sfidando il suo recente passato. Lunedì all'U-Power Stadium arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino, il tecnico che in due stagioni aveva portato i biancorossi a sognare anche l'Europa. Oggi, però, la classifica vede il Monza inchiodato all'ultimo posto, contestato, pacificamente, dai tifosi dopo il ko nello scontro diretto contro il Cagliari. È in questo contesto che Salvatore Bocchetti spera di trovare la reazione della sua squadra, di fronte a una Fiorentina reduce da un solo punto nelle ultime quattro uscite. Assente Danilo D'Ambrosio per squalifica, in difesa tornerà a disposizione Pablo Marì, al centro di voci di mercato proprio in ottica Fiorentina. In attacco, rischia ancora di cominciare dalla panchina Daniel Maldini. (ANSA).

Ci sarà da capire se il promesso sposo della Fiorentina verrà però schierato dal tecnico brianzolo visto che proprio da Monza danno l'accordo vicino se non praticamente per fatto. Ma per ora le dirigenze smentiscono che l'affare sia chiuso, proprio in vista della sfida di lunedì.