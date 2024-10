MILANELLO, Il report dell'allenamento dei rossoneri

FirenzeViola.it

Domenica sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà Fiorentina-Milan. La formazione rossonera, reduce dalla vittoria per 3-0 sul Lecce a San Siro, questa mattina ha svolto il penultimo allenamento a Milanello prima della partenza per la Toscana. Come riportato dal sito ufficiale del club meneghino Theo Hernandez e compagni sono stati impegnati in alcuni lavori atletici e tecnici sulla rapidità seguiti da una serie di esercitazioni attacco–difesa che hanno preceduto la parte tattica. Il tutto prima della consueta partitella di fine allenamento.

Domani, prima della conferenza stampa di Paulo Fonseca in programma alle ore 14:30, il Milan si allenerà in mattinata a Milanello. Nel pomeriggio poi la squadra rossonera partirà per Firenze.