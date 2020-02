MILAN, Rebic ha segnato il 50% dei gol nel 2020

L'ex Fiorentina Ante Rebic si è preso il Milan. Dopo una prima parte di stagione in ombra, nel quale si sono alternate partite in panchina e brutte prestazioni, il 2020 del croato è cominciato come meglio non poteva. Come racconta La Gazzetta dello Sport, parlando con chi lo conosce bene, Zvone Boban era cauto: «Un buonissimo giocatore». Prudenza per non mettere troppe pressioni al giocatore, che da quando è arrivato Ibrahimovic ha cambiato marcia. La scalata di Rebic – scrive la Gazzetta – è oggettiva e sta nei numeri: dall’inizio dell’anno ha realizzato il cinquanta per cento delle reti del Milan in campionato. Cinque su dieci i gol del croato, più uno in coppa Italia: è entrato nel cinquanta per cento delle azioni da gol. Aveva segnato due reti nelle sue prime 26 partite in Serie A, poi appunto cinque in cinque partite. «I numeri non dicono tutto, ma spiegano molte cose. Il resto lo fa la standing ovation del pubblico di San Siro, la prima della sua carriera, e se le gambe reggono c’è ragione di credere che ascolterà altre cascate di applausi da qui a fine stagione».