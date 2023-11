MILAN, Possibile prima convocazione per un classe 2008

Fonte: TMW

In vista della gara con la Fiorentina, Stefano Pioli pensa anche a Francesco Camarda, gioiellino del Milan, classe 2008. L'attaccante centrale potrebbe essere una mossa a sorpresa di Stefano Pioli per la gara contro la Fiorentina. Vista l'emergenza offensiva, il tecnico rossonero starebbe infatti pensando alla clamorosa convocazione: difficile si verifichi davvero l'esordio in Serie A, ma parliamo pur sempre di un ragazzo poco più che quindicenne.