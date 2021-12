MILAN, Per la difesa si valuta il ritorno di Caldara

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla ricerca del difensore da parte del Milan e sull'idea di riportare a casa Mattia Caldara, attualmente in prestito al Venezia. L'idea è di portare a Milanello un difensore già pronto, quindi che conosca per esempio già la Serie A e che sia in grado di assimilare schemi e linguaggio nel minor tempo possibile. L'ex Atalanta, che dopo alcuni anni davvero complicati a causa degli infortuni, è tornato finalmente a giocare con continuità e a buoni livelli con la maglia del club veneto. Un vantaggio importante sarebbe poi che lui conosce già bene il modo di lavoro e il gioco di Stefano Pioli e quindi non avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento a Milanello. Ovviamente, nel caso fosse lui il prescelto di Maldini e Massara, andrebbe trovato un accordo con il Venezia, magari dando ai veneti un indennizzo o un altro giocatore rossonero in prestito.