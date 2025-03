Milan, Loftus-Cheek operato d'appendicite. Fuori un mese, salterà la Fiorentina

Si è abbattuta la sfortuna su Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che dopo un lungo infortunio doveva tornare a giocare stasera nel match contro il Napoli. L'inglese, col problema fisico accusato durante la Supercoppa Italia in Arabia Saudita di inizio gennaio che si era prolungato fino alla scorsa 29^ giornata, col rientro contro il Como, sarebbe partito titolare nel match del Maradona se non avesse accusato nelle scorse ore un’appendicite acuta.

L'ex Chelsea è stato operato in ospedale oggi stesso e l'operazione è andata a buon fine, ma il giocatore andrà incontro a un'altra lunga fase di recupero (almeno un mese), saltando quindi il prossimo match contro la Fiorentina. Questa la nota del Milan: "AC Milan comunica che Rubén Loftus-Cheek è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata. L’intervento, eseguito dal Professor Francesco Corcione e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito".