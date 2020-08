MILAN, Ibra da domani gruppo e firma. Tonali...

"Sono molto felice, finalmente torno dove mi sento a casa, ora bisogna lavorare e continuare per portare più risultati". Zlatan Ibrahimovic ieri sera è tornato a Milano e "non per fare la mascotte" come ha sottolineato lui stesso, pronto ad aggregarsi al gruppo domani, se il tampone di oggi darà esito negativo. Il programma si completerà con la più importante di tutte le formalità: la firma sul contratto da 7 milioni che lo legherà al Milan per un’altra stagione. E il Milan è pronto a mettere a segno un altro colpo, dopo la conferma del campione svedese: Sandro Tonali. ll centrocampista sarebbe prelevato in prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto fissato a 25 ha già trovato con Maldini un accordo per l’ingaggio da 2,2 milioni più bonus. Entro mercoledì la chiusura.