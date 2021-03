MILAN, I numeri dell'attacco: 8 gol in meno dell'andata

In queste prime 8 giornate del girone di ritorno, il Milan ha messo a segno 11 gol, di cui quattro in un’unica partita, quella giocata e vinta per 4-0 contro il Crotone. Confrontando il dato dei gol fatti nel ritorno con le prime 8 partite dell’andata, il Milan ha peggiorato il dato di ben 8 reti, in pratica di un gol a partita. A inizio campionato, i rossoneri di Stefano Pioli avevano messo a segno 19 reti.