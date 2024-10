MILAN, Ecco chi salta la Fiorentina, anche Jovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Calabria, per il quale il Milan aveva già fatto un report, ma anche altri due giocatori rossoneri salteranno la trasferta a Firenze, Loftus-Cheek e l'ex Jovic. Ecco le motivazioni raccolte da Tuttomercatoweb a margine della conferenza stampa di Fonseca.

Calabria: fuori per lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro. Controllo fra sette giorni.

Jovic: non convocato per un sovraccarico in zona pubica.

Loftus-Cheek: non convocato per un risentimento al flessore destro.