MIHAJLOVIC, Contro la Fiorentina fatti troppi errori

Ultimo match prima della sosta natalizia per il Bologna che domani sfiderà alle 16:30 il Sassuolo. I rossoblù, dopo la sconfitta con la Juventus, andranno al Mapei a caccia di punti. Il tecnico felsineo, Sinisa Mihajlović, ha parlato così in conferenza stampa:

C'è un filo rosso in queste tre partite? "Il discorso parte da lontano. Noi quello che stiamo cercando di far capire ai ragazzi è che si abbiamo perso tre partite di fila con tre dirette avversarie, ma se normalmente giocando ai 100 all'ora si raggiunge l'obiettivo, quest'anno con un livello più alto dobbiamo alzare anche noi l'asticella in tutti i fattori. Analizzando le tre sconfitte posso dire che contro il Torino non abbiamo giocato, contro Juve e Fiorentina al netto di un atteggiamento giusto abbiamo fatto degli errori su cui ci hanno subito punito. Il livello del campionato si è alzato e anche noi dobbiamo essere bravi a punire gli avversari quando sbagliano, come quando loro lo fanno con lui. Se vogliamo qualcosa in più dobbiamo dare qualcosa in più. E quel qualcosa dipende da noi stessi non dagli avversari".