MERET, Viola forte davanti, dietro serve una gran gara

Alex Meret, ospite quest'oggi a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento di squadra e personale. Il portiere del Napoli da quando è arrivato Gattuso si alterna spesso con Ospina e nell'intervista ha manifestato il desiderio di avere un po' più di continuità, successivamente ha presentato il prossimo impegno degli azzurri, il lunch-match di domenica con la Fiorentina: "L'orario cambia poco per noi. Non ci giochiamo spesso alle 12:30, ma siamo pronti e preparati per affrontare la Fiorentina al meglio. Proveremo a fare il nostro gioco. La Fiorentina ha giocatori di grande qualità sia a centrocampo che in avanti, quindi in fase difensiva dovremo essere più attenti rispetto alle ultime partite. In fase offensiva invece dovremo essere più cattivi e concreti sotto porta".

Meret ha parlato anche dell'imminente finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus (in programma mercoledì prossimo):

"Sarà un'altra grandissima sfida contro una squadra che sta passando un momento positivo. Sarà difficile, ma faremo di tutto per provare a portare un altro trofeo a casa da regalare ai tifosi. Vincere con continuità ti dà grande fiducia nei tuoi mezzi. Sarà una gara importantissima, come tutte quelle che seguiranno".