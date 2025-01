MARIPAN, Torino grande club: qua pressione non esagerata

FirenzeViola.it

Guillermo Maripan, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per parlare un po' di se stesso e del suo ambientamento in Italia: "Dopo il primo periodo qui mi sento molto felice. Ho trovato una grande squadra e un grande club, la città mi ha accolto bene e ho tanta voglia di mettermi in gioco. Ogni società e campionato ha i propri tifosi che mettono pressione alla squadra, però qui non è esagerata, mi piace! Dal mio arrivo a Torino sono stato trattato molto bene, per strada i tifosi mi fermano sempre in modo rispettoso, chiedono foto e dicono sempre 'Forza Toro!'".