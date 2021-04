MALINOVSKYI, Bello fare quel gol ai viola all'andata

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale per presentare la sfida contro la Fiorentina di domenica sera. Queste le sue dichiarazioni: "All'andata ho fatto gol direttamente su calcio di punizione. È bello segnare, ma lo è ancora di più quando la squadra vince perché noi siamo un gruppo. Dobbiamo giocare il nostro calcio, con aggressività, senza lasciare ai viola nessuno spazio. Mancano 9 partite e saranno tutte partite impegnative, in questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi. Saranno tutte partite difficili. E poi abbiamo la finale di Coppa Italia. In tutti questi impegni dovremo dare il massimo".