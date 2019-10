Non è ancora certa e sicura l'assenza del capitano Francesco Magnanelli contro la Fiorentina. Come annunciato da Roberto De Zerbi in conferenza stampa la società neroverde ha fatto sapere all'allenatore che oggi pomeriggio ci sarà il responso definitivo: probabile dunque che sia stato fatto un ricorso per provare ad averlo a disposizione per la gara contro i viola.