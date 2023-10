LUPERTO, Lunedì è solo una partita. Loro forti noi concentrati

FirenzeViola.it

Il difensore dell'Empoli, Sebastiano Luperto ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dove ha parlato anche del derby contro la Fiorentina lunedì sera all'Artemio Franchi. Ecco un estratto:"E’ una partita più che un derby. Loro sono forti, hanno individualità e gran palleggio. Ma noi siamo concentrati".

Non avrete Baldanzi al top.

"E’ il primo che potrebbe spiccare il volo tra i nostri giovani. Talento puro. Deve soltanto non accomodarsi. Poi ci sono tanti ragazzi forti, qui ci sanno lavorare, sanno fare calcio".

A proposito. E’stata una settimana tormentata per voi calciatori. Lei, che è nell’ambiente da anni, cosa pensa della noia dei ragazzi che genera brutti pensieri e abitudini?

"La sensazione è stata di stupore. Ne abbiamo parlato in spogliatoio, certo. Sta tutto nel carattere. Dobbiamo pensare che c’è in ballo il nostro futuro. Io ho smesso anche di giocare alla play. Il problema non è la camera singola o doppia in ritiro. Si può fare gruppo ugualmente. E noi più esperti qualche parolina ai più giovani la diciamo. Se non corri rischi stai sicuro che non cadi".