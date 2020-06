LUIS ALBERTO, Contava solo vincere. Felice per il gol

Queste le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste Luis Alberto in merito alla vittoria contro la Fiorentina: "Non era mai successo di stare tre mesi fermi, il ritmo partita deve ancora essere trovato. Contro la Fiorentina contava solo vincere in modo da rimanere ancora vicini alla Juventus. Sono contento per il gol, mi dà fiducia ed è stato decisivo. Dobbiamo continuare a dare il massimo per il nostro obiettivo".