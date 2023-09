LUCCA, Speriamo di sbloccarci contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, è stato ospite a TV12 per parlare di questo inizio di stagione in bianconero: "Non sono qua per non ottenere risultati. L'avvio non è stato quello che ci aspettavamo. Ci sono tanti giocatori nuovi nel gruppo, ma ci stiamo amalgamando sempre di più e il mister ci sta aiutando in questo. Speriamo di sbloccarci contro la Fiorentina".