LIVERANI, Viola non meritava di fallire le occasioni

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato la sfida vinta ieri sera a Firenze per 1-0: "Mi aspettavo proprio una partita di sofferenza. Abbiamo iniziato subendo un po' contro un'ottima squadra, poi abbiamo trovato misure. Non capisco come non si possano vedere al VAR i contatti su Farias e Shakhov, addirittura su quest'ultimo è stato fischiato fallo contro. La Fiorentina comunque non meritava di perdere le occasioni che ha creato, poi è normale che in una piazza così importate alla terza sconfitta di fila possa arrivare qualche fischio".