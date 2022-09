LIPUSCEK (RFS), Che notte coi viola: studiati bene

Nel corso di un'intervista rilasciata al portale Sportazinas.com, ha parlato il difensore dell'RFS Ziga Lipuscek che ha introdotto i temi relativi alla sfida di domani sera contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ci stiamo preparando molto per questa sfida, come per qualsiasi altra partita. Certo, non possiamo eguagliare i viola in termini di qualità, ma tutto può succedere per 90 minuti in campo. Nella partita contro la Juventus la Fiorentina è stata la squadra migliore in campo. Le loro qualità sono conosciute non solo da noi, ma dal mondo intero: ci siamo preparati, abbiamo guardato il video. Conosciamo i loro punti di forza e faremo del nostro meglio per impedire che possano vincere. Quando arriveremo a Firenze e scenderemo in campo, penso che sentiremo energia positiva. Siamo felici di giocare nella fase a gironi, quindi non c’è da preoccuparsi. È una grande opportunità per vivere una serata di calcio ad altissimo livello”.