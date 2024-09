LECCE, Infortunio per Berisha. Torna con la Fiorentina?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stop per Medon Berisha, centrocampista classe 2003 del Lecce. Attraverso i suoi canali ufficiali, la società salentina ha infatti aggiornato i tifosi sulle condizioni del giocatore albanese. Di seguito il comunicato.

"L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha si è sottoposto, questa mattina, a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia destra".

Secondo le prime indiscrezioni, Berisha dovrebbe rimanere ai box per circa due settimane. Da capire se sarà già a disposizione di mister Luca Gotti già per la trasferta di Udine, in programma prima della sosta di ottobre, o se rientrerà in casa contro la Fiorentina dopo il break per le gare delle nazionali.