LECCE, Altra 'corvinata': occhi su un talento dell'Eredivisie

Il Lecce di Pantaleo Corvino continua a rovistare in lungo e in largo sul mercato internazionale alla ricerca di talenti esotici: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i salentini stanno già pensando a un colpo per gennaio, con Corvino che sta lavorando sottotraccia per rafforzare la difesa e ha messo nel mirino Anselmo Garcia MacNulty, centrale classe 2003 del PEC Zwolle, squadra che milita in Eredivisie. Secondo quanto riportato da la Gazzetta, il mancino all'occorrenza ha ricoperto pure il ruolo di terzino sinistro e può tornare utile a Gotti per più motivi.

Il suo prezzo non è altissimo e si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Da trovare l'intesa sulla formula perché gli olandesi preferirebbero la cessione a titolo definitivo, gli italiani invece vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.