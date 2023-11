LEAO, Domani tutti a San Siro per tornare a vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao non sarà a disposizione di Stefano Pioli domani sera contro la Fiorentina, ma attraverso X ha voluto chiamare comunque a raccolta i tifosi che dovranno aiutare la squadra a tornare alla vittoria in campionato: "Domani ci vediamo a San Siro tutti insieme per tornare a vincere!!". L'attaccante portoghese non ci sarà in quanto infortunato: nell'ultima gara prima della sosta sul campo del Lecce, il numero 10 rossonero ha infatti riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.