LAZIO, Tegola Vecino: salterà 11 gare, out coi viola

Brutta tegola in casa Lazio, che dovrà fare a meno dell'ex viola Vecino per almeno due mesi. L'uruguaiano, fuori dallo stiramento rimediato lo scorso 28 novembre contro il Ludogorets, non potrà prendere parte alle prossime gare, tra cui quella contro la Fiorentina in programma il prossimo 26 gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento la migliore delle ipotesi lo vedrebbe puntare alla sfida contro il Napoli di metà febbraio ma, ovviamente, le sue condizioni verranno monitorate e valutate di volte in volta.