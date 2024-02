LAZIO, Settore ospiti verso il sold out: in 2000 da Roma

FirenzeViola.it

Fiorentina-Lazio è una partita che vale molto - in termini di classifica e non solo - per questo motivo saranno previsti a Firenze tantissimi tifosi biancocelesti. Secondo quanto scritto dal sito capitolino Cittàceleste.it sono stati venduti circa 2000 tagliandi per il match al Franchi e quindi si preannuncia un sold out del settore ospiti.