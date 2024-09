LAZIO, Prudenza Castellanos: a breve gli esami

FirenzeViola.it

Ansia Castellanos in casa Lazio. L'uomo del momento in casa Lazio alle prese con un infortunio rimediato nell'ultimo match di campionato contro il Verona. Nella ripresa il Taty ha sentito un fastidio all'adduttore sinistro e ha chiesto subito il cambio.

Nel post partita il dottor Rodia e Baroni hanno tranquillizzato l'ambiente. La prima ecografia a Formello che non avrebbe evidenziato alcun versamento: lo stiramento, dunque, potrebbe essere un rischio evitato. Come riporta il Corriere dello Sport, in programma questo pomeriggio la risonanza a Villa Mafalda che rischia di diventare decisiva. Solo in seguito si capiranno i tempi di recupero per l'attaccante argentino. Serve prudenza, Baroni e la Lazio incrociano le dita sperando che non si tratti di nulla di grave. Castellanos va verso l'esclusione contro la Fiorentina. Si gioca domenica alle 12:30, sarebbe un azzardo mandarlo in campo a prescindere dai risultati dei test.