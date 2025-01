LAZARO, Testa a Firenze, i tre punti sarebbero svolta

FirenzeViola.it

Il giocatore del Torino Valentino Lazaro ha parlato in conferenza stampa dopo il pari con la Juventus: "Stiamo migliorando, si è visto nelle ultime settimane. Dobbiamo avere più coraggio nell'uno contro uno e nei cross, stiamo creando tanto e manca solo un pizzico in più per fare gol e vincere. Il parapiglia tra i due tecnici? Non ho visto in panchina, ho visto solo i cartellini rossi. Eravamo in campo, carichi, e si è visto fino alla fine.

Abbiamo cercato il gol, abbiamo avuto due o tre occasioni. Poteva essere una svolta, ora a testa alta andiamo a Firenze. I tiri da fuori la chiave? Serve fare più gol, non interessa da dove. Non tiriamo tanto da lontano, ma abbiamo questa qualità: l'importante è segnare, stiamo cercando la vittoria e se prendiamo tre punti sarà una svolta"