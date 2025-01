"La sconfitta con la Fiorentina fa ancora male": Baroni non dimentica la delusione di domenica

A poche ore da Sporting Braga- Lazio, ultimo turno del maxi-girone di Europa League, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Oltre a presentare la sfida in programma stasera, il tecnico dei biancocelesti, già qualificati agli ottavi e sicuri del primo posto in assoluto in caso di pareggio a Braga, è tornato sulla sconfitta patita domenica scorsa in casa contro la Fiorentina: "Mi rende soddisfatto il percorso della squadra, come ha affrontato le partite creando sempre gioco affrontando le gare con coraggio che è quello che stiamo cercando di fare in campionato anche se è diverso. Siamo ancora feriti per la gara contro la Fiorentina dove l’avversario ha raccolto quel poco che ha fatto e noi abbiamo pagato degli errori che sicuramente non dobbiamo ripetere se vogliamo crescere. La squadra domenica ha avuto qualche difficoltà. Peccato, sarebbe stato bello poterla pareggiare.

Contro lo Sporting vogliamo il primo posto. Sarà una gara vera che non possiamo sbagliare perché siamo contati, ma proprio per questo la squadra deve alzare ancor di più l’asticella nelle difficoltà. Serve una gara importante perché l’avversario è di livello e dobbiamo affrontarlo con il piglio giusto".