La formazione del Como: né Cutrone né Ikoné partono dall'inizio

Non ci sarà almeno inizialmente la possibilità di vedere in campo due ex viola in Fiorentina-Como. Nelle scelte ufficiali che Cesc Fabregas ha preso per affrontare la squadra di Palladino all'Artemio Franchi alle ore 12:30 sono stati lasciati in panchina sia Jonathan Ikoné, come previsto alla vigilia, ma anche Patrick Cutrone che invece dalle indicazioni dei giorni scorsi doveva partire dall'inizio. In attacco per il Como giocherà Diao con il supporto di Da Cunha, Nico Paz e Strefezza. Questa la formazione ufficiale dei lariani per affrontare la Fiorentina:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.