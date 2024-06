L.ALBERTO, Ultimi mesi duri. Il mio rapporto con Lotito...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal quotidiano AS, l'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha spiegato i motivi della sua decisione di lasciare il club biancoceleste: "Era il momento. L’estate scorsa ero vicino alla partenza e anche questa stagione non è stata affatto buona. Dopo le dimissioni di Sarri tutto è peggiorato e il mio rapporto con il presidente non era dei migliori possibili. Ho capito che il mio ciclo era finito e dovevo trovare una via d'uscita.

Gli ultimi mesi sono stati mentalmente difficili, perché ho avuto difficoltà ad andare ad allenarmi e il rapporto con il presidente non mi ha aiutato per niente. Il tutto doveva essere chiuso. Lascio tanti amici e tanto amore in quella che considero la mia seconda casa".