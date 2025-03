Juventus, Kalulu nel pre gara: "Siamo pronti, oggi partita importante come le prossime"

vedi letture

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "Ho ripreso bene, ho avuto qualche minuto nelle ultime partite. L'ultima è stata una gara difficile, ma abbiamo recuperato bene e siamo pronti per giocare quella di oggi".

Che sfida è per voi oggi? "Una sfida importante, come le prossime dieci che arrivano, sembra una frase banale ma tutte le squadre quest'anno giocano bene e fanno risultato. Noi dobbiamo andare avanti, per raggiungere il nostro obiettivo".