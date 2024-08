JUVENTUS, Galeno si complica: il prescelto è Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Continuano ad arrivare aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Juventus. I bianconeri, che hanno deciso di spingere per Nico Gonzalez, continuano comunque a tenersi aperti altri fronti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Porto ha rifiutato un'offerta del Nottingham Forest per Galeno, che rimane quindi ancora un'opzione possibile per la Vecchia Signora. I Dragoes chiedono circa 40 milioni di euro, bonus inclusi, per cedere l'esterno.

Dopo il testa a testa proprio con l'Atalanta, la Juventus ha rotto gli indugi e presto partirà la trattativa vera e propria con la Fiorentina. È l'argentino il prescelto per rinforzare l'attacco di Thiago Motta, con Giuntoli che presto lavorerà sui dettagli con la società viola per un'operazione da circa 30 milioni di euro complessivi.