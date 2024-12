JUVE, Ottimismo per Koopmeiners contro i viola: il punto

FirenzeViola.it

La settimana del Natale porta a Juventus-Fiorentina, in programma domenica sera all'Allianza Stadium e TMW fa a tal proposito il punto sulle condizioni fisiche dei bianconeri. Ieri mattina, Teun Koopmeiners si è presentato al JMedical per capire l’entità del problema all’adduttore accusato nel primo tempo della gara contro il Monza. Fortunatamente per la Juventus e per l’olandese gli accertamenti strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione. Quindi trapela ottimismo sulle condizioni di Koopmeiners che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match contro la Fiorentina.

Inoltre, nella giornata di ieri, Douglas Luiz ha proseguito con il suo lavoro personalizzato e ancora non si sa con certezza se domenica sarà a disposizione per il match contro i viola. Anche Danilo ha lavorato a parte dopo aver rimediato un fastidio alla caviglia nella seduta di vigilia della gara contro il Monza. Il numero 6 bianconero dovrebbe recuperare per la sfida alla squadra di Palladino, mentre Rouhi e Weah dovrebbero rivedersi per il match di Supercoppa contro il Milan del 3 gennaio.