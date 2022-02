JUVE, Oltre a McKennie altri due saltano i viola

Altro problema fisico in casa Juventus: i bianconeri, rientrati stamani dopo la trasferta spagnola di Champions League, fanno i conti con due infortuni arrivati nella gara di ieri sera contro il Villarreal: oltre a Weston McKennie, che in uno scontro con Estupinian si è procurato la frattura composta del I e II osso metatarsale del piede sinistro e dovrà stare fuori almeno per due mesi, in vista dei prossimi impegni Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Alex Sandro, uscito all'intervallo per un trauma contusivo subito durante la partita di ieri sera con il Villarreal. Gli accertamenti svolti al il J|Medical hanno evidenziato per il difensore una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni. In chiave semifinale d'andata di Coppa Italia quindi, in programma mercoledì 2 marzo a Firenze, Allegri non potrà quindi contare né sul brasiliano né sullo statunitense.

Otre a due dei calciatori divenuti fondamentali in questi mesi per i bianconeri, il tecnico livornese sarà probabilmente privo anche di un'alternativa in attacco: è notizia di pochi minuti fa il problema accusato da Kaio Jorge in occasione del match tra Juventus U23 e Pro Patria. Partito titolare, il brasiliano al 24' è rimasto a terra toccandosi il ginocchio destro; il classe 2002 è uscito dal campo in barella e in lacrime, con borsa del ghiaccio sull'arto dolorante.

L'infortunio sembra essere di non lieve entità, ma si attendono in merito notizie dal club.