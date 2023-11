JOVIC, Due tiri in porta dal valore di mezzo milione di euro

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la squalifica di Olivier Giroud i prossimi 180 minuti di campionato saranno decisivi per Luka Jovic, il cui contributo tecnico mostrato al Milan finora è stato pressoché nullo: sette partite (di cui due da titolare) e nessun gol, nessun assist, nessuna presenza in Champions, due tiri verso la porta avversaria ma nessuno nello specchio. A conti fatti i due tiri del serbo - che ha uno stipendio mensile di 217mila euro - sono costati circa mezzo milione di euro.

Contro la Fiorentina Jovic vede il suo passato e potrà contare sulla dura “legge dell’ex”, ma prima dovrà vincere il ballottaggio con Okafor. Se non dovesse convincere nemmeno in queste due partite contro Viola e Frosinone il rischio è che il serbo possa lasciare Milanello già a gennaio, il che sarebbe un ulteriore passo falso per la sua carriera, iniziata con tante promesse a Francoforte, arenatasi a Madrid e in fase di (debole) rilancio a Firenze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.