Jacobelli esalta l'operato di Sartori: "L’uomo che prende a calci l’algoritmo"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha elogiato l'operato di Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna e prossimo avversario della Fiorentina oggi : "L’uomo che prende a calci l’algoritmo e da 30 anni trasforma i cartellini in oro si chiama Giovanni Sartori, è un distinto signore nato a Lodi, estimatori e rivali lo chiamano il Cobra per i colpi micidiali rifilati alla concorrenza. Nella sua terza vita, ha costruito il Gran Bologna che ha appena riconquistato la Coppa Italia, inseguita per 51 anni; nella prima, mandò il Chievo sulla Luna; nella seconda, ha portato l’Atalanta su Marte, dove tuttora sta.

Per avere un’idea della grandezza del suo lavoro nei primi tre anni rossoblù, è illuminante apprendere come il valore del club di Saputo sia più che raddoppiato, passando da 106,08 milioni a 231,5 milioni. Mai vanesio, preferendo sempre essere e non apparire, rare le interviste, molti i viaggi saltabeccanti dall’Italia all’estero, sui campi di ogni categoria.