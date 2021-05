J. PEDRO, Con i viola andrà a caccia di un record

L'attaccante del Cagliari João Pedro (prossimo avversario della Fiorentina) è ormai da tempo scatenato. Preservato a Napoli per giocare al meglio contro il Benevento, il brasiliano di Ipatinga ha punito anche le Streghe: gol nel recupero e sedicesimo centro nel campionato in corso. Ma João non si accontenta. Come spiega CalcioCasteddu.it, nella passata stagione, con Rolando Maran che ebbe il merito di avvicinarlo maggiormente alla porta, il classe ’92 segnò una caterva di gol. Non da meno anche con Walter Zenga in panchina. Risultato? 18 reti e record personale. Quel record, ora, è nel mirino del numero dieci rossoblù. Due gol per eguagliarlo e tre per superarlo. Ci sono tre giornate a disposizione e João Pedro farà di tutto per migliorarsi.