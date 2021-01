INTER, Sanchez & Co.: a Firenze per il riscatto

Nella scelta di puntare su profili rodati come Vidal e Kolarov della scorsa estate c'era l'idea in casa Inter di allestire un "instant team", per provare a vincere subito. Ma proprio gli elementi più 'esperti' della rosa, fa notare il Corriere dello Sport, sono quelli che finora stanno facendo più fatica. Ovvio, dunque, che l'Inter non possa permettersi di lasciare per strada un'altra possibilità di vincere. Insomma, contro la Fiorentina è obbligatorio avanzare ai quarti di Coppa Italia. Qualcuno di quegli "esperti" avrà la chance di dare una risposta, quest'oggi. È il caso di Sanchez, ad esempio: il suo apporto alla causa continua ad essere ridotto. Al di là dei vari acciacchi che continuano a condizionarlo, quegli unici 2 gol segnati in campionato sono davvero un bottino troppo misero. È vero che è la punta di scorta della rosa, ma resta comunque nella fascia più alta degli ingaggi con i suoi 7 milioni a stagione. Contro la Viola si rivedrà titolare Kolarov, al pari di Perisic, uno che quando entra in corsa dovrebbe avere un atteggiamento diverso.