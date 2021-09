INTER, Niente conferenza per S.Inzaghi. Ecco perché

Vigilia di Fiorentina-Inter senza dichiarazioni per i nerazzurri: salta infatti la conferenza stampa pre-partita per Simone Inzaghi, decisione legata ai ravvicinati impegni del club meneghino in queste ultime ore. Non è la prima volta che l'ex tecnico della Lazio salta classica conferenza della vigilia; la stessa scelta era stata fatta sia per il match contro il Verona che venerdì scorso, prima della vittoria interna col Bologna. Niente silenzio stampa ma una decisione logistica legata al fitto calendario a cui è chiamata l'Inter nei prossimi giorni.