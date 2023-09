INTER, Mercato di qualità ed esperienza. Due punti critici...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione odierna, Tuttosport analizza il calciomercato dell'Inter e la rivoluzione nerazzurra. Dodici nuovi acquisti più i rientri dai prestiti di Sensi e Agoumé, per ora ancora in rosa, restituiscono a Simone Inzaghi una squadra completamente diversa nei suoi 25 interpreti: caratteristiche diverse e più alternative, con Frattesi, Cuadrado e Carlos Augusto pronti a incidere dalla panchina.

Non sono andati a buon fine i tentativi di ringiovanire la rosa, coi cambiamenti rispetto ai programmi iniziali e gli arrivi di Sommer e Arnautovic ad alzare l'età media, ma sono arrivati a San Siro giocatori di qualità ed esperienza.

L'altro cruccio è l'attacco, dove si era partiti con l'idea di avere Lukaku o Balogun al fianco di Lautaro e Thuram prima alternativa, salvo poi ripiegare su Sanchez-Arnautovic come riserve col francese titolare. Centrati però gli obiettivi: mercato a saldo zero e taglio del monte ingaggi.