Inter, Marotta: "Sconfitta di giovedì uno stimolo. Niente da rimproverare alla squadra"

vedi letture

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Inter-Fiorentina per analizzare la gara in programma alle 20:45 a San Siro. Queste le sue parole: "Noi giochiamo per vincere indipendentemente dall'avversario. C'era amarezza nei giorni scorsi per il modo in cui abbiamo perso. Questo deve essere uno stimolo in più"

Joao Felix è stato trattato dall'Inter?

"Non abbiamo avviato nessuna negoziazione. Abbiamo solo sondato vari giocatori che potevano cambiare squadra. Poi abbiamo deciso di rimanere con quelli che avevamo già in organico e non abbiamo approfondito".

Sul rendimento di Correa, Arnautovic e Taremi

"Statistiche alla mano siamo il migliore attacco. E' una rarità assistere ad una gara come quella di giovedì in cui abbiamo creato pochissimo. Fare gol non è un problema, al massimo il problema può essere rimanere sempre concentrati quando siamo in vantaggio".

Un problema può essere rappresentato dalle tante partite giocate?

"Sì non c'è niente da rimproverare al gruppo squadra. La testa in questo periodo era pesante dal punto di vista psico fisico ma non è un alibi perché capita a chi è impegnato in tante competizioni. Dobbiamo adeguarci ad un calendario fin troppo stressante".