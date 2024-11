INTER, La probabile formazione contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Tmw Inzaghi, in vista della trasferta contro la Fiorentina, è senza Acerbi (oggi ancora a parte) e Pavard. Dal primo minuto quindi spazio a Bisseck al fianco di Bastoni e de Vrij. Solito ballottaggio Dumfries-Darmian a destra, ritrova una maglia da titolare in mediana Mkhitaryan, anche considerando le non perfette condizioni fisiche di Frattesi, che però va verso il rientro. Il centrocampo dovrebbe essere completato da Barella e Calhanoglu, mentre Dimarco sarà ovviamente il laterale della corsia mancina. Davanti torna la ThuLa: a Thuram e Lautaro verrà affidato il non semplice compito di interrompere il cammino vincente della Fiorentina.