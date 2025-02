Inter, Inzaghi può sorridere: a Firenze tutti a disposizione, tranne Zalewski e Correa

L'Inter arriva a Firenze con tutti a disposizione. Secondo quanto scrive L'interista out solo Correa e Zalewski, quest'ultimo non utilizzabile perché non era in rosa al 1° dicembre. Allora mancavano Acerbi, Frattesi, Carlos Augusto e Pavard che saranno invece regolarmente in gruppo. Tra loro dovrebbe giocare solo il francese che, a meno di sorprese, si schiererà al fianco di de Vrij e Bastoni.

Dumfries a destra, visto che sarà out lunedì, e Dimarco a sinistra nonostante la prestazione sottotono nel derby. In mezzo al campo sicuri Barella e Mkhitaryan, riflessioni su Calhanoglu: è apparso spento col Milan, può lasciare spazio ad Asllani. Davanti Thuram e Lautaro.