Inter, Inzaghi: "Non era facile i viola si sono difesi bassi. Sono soddisfatto"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria dei suoi ragazzi contro la Fiorentina per 2-1: "Oggi sorrido per tante cose. Abbiamo vinto una partita importante tutti insieme, anche con il pubblico. Sono molto soddisfatto. Giusto spendere due parole per Arnautovic. Arnautovic è un ragazzo molto importante si meritava di togliersi questa soddisfazione".

Quanto sentivate la partita di oggi?

"In questi giorni abbiamo cercato di recuperare e di dare poca attenzione a quello che si diceva. I ragazzi hanno messo corsa e aggressività e non era facile. La Fiorentina è stata bassa e giovedì ci aveva punito. Nel secondo tempo dovevamo cercare di riportarci in vantaggio e non rischiare sulle ripartenze che loro sono molto bravi".

Sul vostro percorso. Adesso senza Champions potete riposarvi?

"Il nostro percorso è ottimo, in Champions siamo stati straordinari e in campionato stiamo facendo bene come altre ottime squadre che lottano per gli stessi obiettivi. Stasera buonissimi i numeri e le statistiche. Purtroppo c'è stato l'episodio del pareggio e la Fiorentina ci aveva già puniti oltremisura giovedì scorso. I ragazzi sono stati bravi a non perdere l'attenzione".

Quanto è importante Barella?

"Giocatori importanti. Calhanoglu era ammonito e ho preferito toglierlo subito. Nicolò si vedeva che aveva riposato giovedì. Di volta in volta provo a far rifiatare un po' tutti. Zieleinski è entrato molto bene. Acerbi è rientrato oggi".

Come stanno gli infortunati?

"Dimarco ha la febbre da 5 giorni, Thuram e Arnautovic da valutare"