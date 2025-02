Inter, Inzaghi allenta la tensione. Niente ritiro pre Fiorentina

Reduce dalla batosta subita al Franchi l'Inter nel match, sempre contro la Fiorentina, di domani sera vuole riprendere la sua corsa verso lo scudetto. La squadra di Inzaghi quest'anno ha sempre dimostrato un'ottima capacità di reazione visto che ha vinto tutte e tre le gare arrivate dopo una sconfitta.

Per ritrovare la migliore Inter sotto il profilo sia fisico che psicologico, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico piacentino ha deciso di allentare la tensione facendo allenare i suoi ragazzi questa mattina e lasciandoli liberi nel pomeriggio. Niente ritiro quindi in vista della sfida di domani sera a San Siro, la squadra si ritroverà direttamente domani mattina al centro sportivo per la rifinitura.