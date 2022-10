INTER, In trasferta prende sempre gol: l'ultima volta...

"Solidità e garanzie, con l’obiettivo comune di tenere la porta chiusa per la seconda volta di fila in campionato. Non è ancora successo quest’anno, anzi, all’Inter non capita addirittura dal 9 aprile". Lo ricorda il Corriere dello Sport in un focus dedicato alla fase difensiva nerazzurra troppo balbettante in questo avvio di stagione. In tal senso, il match di domani a Firenze sarà un bel banco di prova. L’ultima trasferta a porta chiusa in campionato, invece, l’Inter l’ha trovata nel blitz all’Allianz Stadium contro la Juventus del 3 aprile.