INTER, Il punto su Acerbi e Frattesi: buone sensazioni

L'Inter è tornata ad allenarsi all'indomani della vittoria per 1-0 contro il Lipsia in Champions League e in vista del prossimo impegno in Serie A contro la Fiorentina domenica al Franchi. Gli osservati speciali in casa nerazzurra erano Francesco Acerbi e Davide Frattesi, visto che Benjamin Pavard ha un problema un po' più serio e dovrà stare ai box probabilmente per qualche settimana.

Il difensore e il centrocampista italiano, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo. La buona notizia per i nerazzurri è che, se tutto procede come previsto, venerdì i due giocatori oggi a parte potrebbero rientrare in gruppo. Qualora dovesse accadere, è molto probabile che vengano convocati per la trasferta di Firenze.