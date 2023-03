INTER, Bastoni in gruppo e pronto per sabato: "I'm back"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rientro importante in casa Inter: Simone Inzaghi ritrova un punto cardine della sua difesa a pochi giorni dalla ripresa del campionato e dal match di sabato contro la Fiorentina. Alessandro Bastoni è tornato in gruppo nella seduta odierna, come confermato via social dalle foto postate dall’Inter e ricondivise dallo stesso difensore, che sembra quindi a disposizione per la sfida ai viola “Back with the guys”, ha scritto su Instagram Bastoni, recuperato a pieno dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare la chiamata in Nazionale.