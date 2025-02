Inter, Arnautovic: "Era un periodo difficile. Sono contentissimo"

Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 2-1 dai nerazzurri contro la Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal suo gol: "Lo sanno anche i compagni che era un periodo difficile, finalmente ho segnato su un grande assist di Carlos Augusto e sono contentissimo. Facciamo tanti sacrifici e dobbiamo dimostrarlo in campo, oggi abbiamo preso tre punti importanti e siamo più vicini al Napoli ma la stagione è ancora lunga. Non gioco tanto, quando entri senza riscaldamento e devi andare a mille ho sentito un po' di crampi ma penso che non sia niente di grave per essere a disposizione contro la Juventus".