INSIGNE, Vincere aiuta a vincere. Questa sera...

Lorenzo Insigne autore di una doppietta questa sera ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky: “Sono contento per i gol ma la cosa più importante era vincere. Siamo un po’ stanchi ma ora in settimana insieme al mister analizziamo gli errori che sono stati tanti. Veniamo da un pre campionato tosto. Era importante vincere per iniziare col piede giusto. Vincere aiuta a vincere, noi sappiamo che sarebbe stata una partita difficile. Dobbiamo migliorare in fase difensiva. Sono stati fatto acquisti giusti, l’importante è stare sereni e continuare a fare il nostro lavoro. Il campionato è lungo e noi ci proveremo fino alla fine per il campionato nella lotta scudetto”.