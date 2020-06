IMMOBILE, Dimostrato spirito. Serve tornare in forma

Ciro Immobile ha parlato così al 90' ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Siamo contenti del risultato, l'abbiamo ribaltata dimostrando lo spirito di questa squadra. La gente non capisce che dopo 3 mesi fermi non possiamo essere gli stessi del pre lockdown. Sono soddisfatto della prestazione di oggi anche se il primo tempo siamo stati un po' sottotono, ma venivamo da una trasferta impegnativa. Non dobbiamo guardare la classifica, eravamo arrabbiati e delusi dopo la sconfitta di Bergamo per come è avvenuta... Rode, ma ci siamo messi a lavorare nonostante il poco tempo e nella ripresa abbiamo fatto un'ottima gara. Dobbiamo tapparci le orecchie e stringere i denti. Record Higuain? Non ci penso, ho avuto il tempo che ero a casa per farlo. Fisicamente e atleticamente devo migliorare, ora non sono lo stesso di prima. Messaggio a Inter e Juve? Soprattutto a quelli che ci hanno criticato dopo la sconfitta di Bergamo come se avessimo perso contro una squadra debole".